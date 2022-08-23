Україна планує залучити $12-16 млрд до кінця року - Шмигаль

Уряду України та Національному банку вдалося забезпечити макроекономічну та макрофінансову стабільність. Україна не впала у прірву галопуючої інфляції.

Про це 23 серпня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Девальвація гривні до долара також відбулася в межах світових тенденцій. Спільна робота нашої команди на чолі з президентом Володимиром Зеленським дозволила залучити понад 14 млрд доларів зовнішнього фінансування від союзників України. До кінця року ми плануємо отримати ще від 12 до 16 млрд доларів", - зазначив він.

Україна обговорює можливість започаткування нової великої програми з Міжнародним валютним фондом.

Також понад 5 млрд доларів буде заощаджено для бюджету та українських громадян завдяки перемовинам із зовнішніми кредиторами. Україна відтермінувала сплату зовнішніх боргів щонайменше до 2024 року.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про витрати бюджету за пів року війни.

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