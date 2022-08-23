Украина планирует привлечь $12-16 млрд до конца года — Шмыгаль

Правительству Украины и Национальному банку удалось обеспечить макроэкономическую и макрофинансовую устойчивость. Украина не впала в пропасть галопирующей инфляции.

Об этом 23 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Девальвация гривни к доллару также состоялась в рамках мировых тенденций. Совместная работа нашей команды во главе с президентом Владимиром Зеленским позволила привлечь более 14 млрд долларов внешнего финансирования от союзников Украины. До конца года мы планируем получить еще от 12 до 16 млрд долларов", — отметил он.

Украина обсуждает возможность создания новой обширной программы с Международным валютным фондом.

Также более 5 млрд долларов будут сэкономлены для бюджета и украинских граждан благодаря переговорам с внешними кредиторами. Украина отсрочила уплату внешних долгов, по меньшей мере, до 2024 года.

Напомним, Шмыгаль рассказал о расходах бюджета за полгода войны.

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