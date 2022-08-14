Ученые обнаружили остатки дворца кровожадного внука Чингисхана

Но другие ученые не так уверены в этом и говорят, что нужно дополнительное исследование.

Об этом сообщает Business Insider.

В процессе раскопок были найдены остатки черепицы для крыши, кирпича для стен, а также керамическая посуда. Ученые считают, что на этом месте мог быть дворец хана Хулагу, построенный в 1260-х годах.

Различные исторические записи 13 века указывают, что дворец Хулагу находился именно на месте, где проводились раскопки. Также археологи нашли на черепице S-образные символы, похожие на свастику.

"Наши раскопки продолжаются, но этот дворец, как мы считаем, мог принадлежать Хулагу, сильно разграблен и разрушен. Найденные исторические артефакты плюс данные из исторических источников все же указываю на то, что это дворец хана", — сказал Ринчинхорол.

Хан Хулагу – правитель Монголии, живший примерно с 1217 до 1265 годов и руководивший военными кампаниями на Ближнем Востоке. Он хорошо известен захватом Багдада в 1258 году, что привело к разрушению большей части города, в частности Дома мудрости, известного как Большая библиотека Багдада, а также казни правителя халифа Аль-Мустасима.

Находившийся под властью Хулагу-хана регион известен как Ильханство. Он существовал до начала XIV века, а последние его остатки были уничтожены в 1357 году. В исторических записях упоминается существование дворца и летней столицы в этом регионе, но конкретное место не раскрывалось.

Ранее стало известно, что во время археологических раскопок ученые раскопали секретную гробницу древнеегипетского генерала, руководившего армией иностранных наемников.

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