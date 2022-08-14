Учені знайшли залишки палацу кровожерного онука Чингісхана

Учені, які займалися розкопками в Туреччині, припускають, що вони знайшли залишки палацу онука Чингісхана.

Але інші вчені не такі впевнені в цьому і кажуть, що потрібне додаткове дослідження.

Про це повідомляє Business Insider.

У процесі розкопок було знайдено залишки черепиці для даху, цеглини для стін, а також керамічний посуд. Учені вважають, що на цьому місці міг бути палац хана Хулагу, який був збудований у 1260-х роках.

Різні історичні записи 13 століття вказують на те, що палац Хулагу перебував саме на місці, де проводилися розкопки. Також археологи знайшли на черепиці S-подібні символи, схожі на свастику.

"Наші розкопки продовжуються, але цей палац, який, як ми вважаємо, міг належати Хулагу, сильно розграбований і зруйнований. Знайдені історичні артефакти плюс дані з історичних джерел усе ж таки вказую на те, що це палац хана", — сказав Рінчінхорол.

Хан Хулагу - правитель Монголії, який жив приблизно від 1217 до 1265 років і керував військовими кампаніями на Близькому Сході. Він добре відомий захопленням Багдада 1258 року, що призвело до руйнування більшої частини міста, зокрема Будинку мудрості, відомого як Велика бібліотека Багдада, а також страти правителя халіфа Аль-Мустасіма.

Регіон, який перебував під владою Хулагу-хана, відомий як Ільханство. Він існував до початку XIV століття, а останні його залишки були знищені 1357 року. В історичних записах згадується існування палацу та літньої столиці у цьому регіоні, але конкретне його місце не розкривалося.

Раніше стало відомо, що під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

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