Євген Синельников зворушив першими фото з весілля у Бучі

Творець і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников днями розпрощався з холостяцьким життям.
Так, 12 серпня знаменитість та його обраниця, продюсерка у компанії BADOEVTEAM Наталія Кліпа побралися.
Пара влаштувала церемонію у своєму будинку в Бучі, у якому на початку війни ховалися з родиною від російських окупантів.
На сторінці в Instagram новоспечений чоловік опублікував перші світлини з весілля.
Для весілля Наталія обрала сукню з мережива з довгим рукавом, шлейфом та відкритою спинкою. Вельон вона не одягала. Зі свого боку, Євген вбрався у білу сорочку, кремові штани та червоні кросівки.
"Любов завжди перемагає. А це справжнє кохання! Кохана відтепер Наталка Синельникова, з чим я себе вітаю", – поділився Євген.
У коментарях підписники написали низку компліментів та теплих побажань.
- Які ви гарні!!! Вітаю!!! Бережіть це кохання!
- Такий вигляд має щастя. Фото буквально пронизані теплом і любов‘ю ваших сердець. Вітаю з одруженням і бажаю пронести ці неймовірні почуття через все життя
- Вітаю!!! Безкінечного щастя та любові!!! Довгих років спільного життя!
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які одружилися під час війни. Війна не стала перешкодою і для весілля.
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