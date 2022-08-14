Євген Синельников зворушив першими фото з весілля у Бучі

Творець і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников днями розпрощався з холостяцьким життям.

Так, 12 серпня знаменитість та його обраниця, продюсерка у компанії BADOEVTEAM Наталія Кліпа побралися.

Пара влаштувала церемонію у своєму будинку в Бучі, у якому на початку війни ховалися з родиною від російських окупантів.

На сторінці в Instagram новоспечений чоловік опублікував перші світлини з весілля.

Євген Синельников та Наталія Кліпа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Для весілля Наталія обрала сукню з мережива з довгим рукавом, шлейфом та відкритою спинкою. Вельон вона не одягала. Зі свого боку, Євген вбрався у білу сорочку, кремові штани та червоні кросівки.

Євген Синельников та Наталія Кліпа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

"Любов завжди перемагає. А це справжнє кохання! Кохана відтепер Наталка Синельникова, з чим я себе вітаю", – поділився Євген.

Євген Синельников та Наталія Кліпа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

У коментарях підписники написали низку компліментів та теплих побажань.

Які ви гарні!!! Вітаю!!! Бережіть це кохання!

Такий вигляд має щастя. Фото буквально пронизані теплом і любов‘ю ваших сердець. Вітаю з одруженням і бажаю пронести ці неймовірні почуття через все життя

Вітаю!!! Безкінечного щастя та любові!!! Довгих років спільного життя!

Євген Синельников та Наталія Кліпа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які одружилися під час війни. Війна не стала перешкодою і для весілля.

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