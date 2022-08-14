Маша Єфросиніна повернулася до України – відео

Відома телеведуча Маша Єфросиніна повернулася до України.
Знаменитість, яка після початку війни виїхала до Європи, вже приїхала додому до Києва.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відео, де щаслива без макіяжу насолоджується сирниками.
"Шановні домашні, українськи сирники, знали б ви, скільки мені снилися…" – написала вона та додала гештег #вдома.
Зауважимо, що у березні Єфросиніна поїхала до Польщі, де була ведучою телемарафону. Після цього зірка не повернулася до України. Зокрема, вона жила з дітьми в Німеччині.
Нагадаємо, українські зірки потроху повертаються додому. Зокрема, нещодавно приїхали до Києва співачки Надя Дорофєєва та Слава Камінська. Зокрема, Надя вже виступила перед бійцями Нацгвардії.
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