Маша Ефросинина вернулась в Украину – видео

Знаменитость, которая после начала войны уехала в Европу, уже приехала домой в Киев.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав видео, где счастливая без макияжа наслаждается сырниками.

"Уважаемые домашние, украинские сырники, знали бы вы, сколько мне снились…" – написала она и добавила хештег #вдома.

Заметим, что в марте Ефросинина уехала в Польшу, где была ведущей телемарафона. После этого звезда не вернулась в Украину. В частности она жила с детьми в Германии.

Напомним, украинские звезды понемногу возвращаются домой. В частности, недавно приехали в Киев певицы Надя Дорофеева и Слава Каминская. Так, Надя уже выступила перед бойцами Нацгвардии.

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