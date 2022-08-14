Евгений Синельников растрогал первыми фото со свадьбы в Буче

Создатель и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников на днях распрощался с холостяцкой жизнью.

Так, 12 августа знаменитость и его избранница, продюсерша в компании BADOEVTEAM Наталья Клипа обручились.

Пара устроила церемонию в своем доме в Буче, в котором в начале войны скрывались с семьей от российских оккупантов.

На странице в Instagram новоиспеченный муж опубликовал первые фотографии со свадьбы.

Евгений Синельников и Наталья Клипа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Для свадьбы Наталья выбрала платье из кружева с длинным рукавом, шлейфом и открытой спинкой. Фату она не одевала. Со своей стороны, Евгений оделся в белую рубашку, кремовые брюки и красные кроссовки.

Евгений Синельников и Наталья Клипа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

"Любовь всегда побеждает. А это настоящая любовь! Дорогая отныне Наталья Синельникова, с чем я себя поздравляю", – поделился Евгений.

Евгений Синельников и Наталья Клипа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

В комментариях подписчики написали ряд комплиментов и теплых пожеланий.

Какие вы красивые!!! Поздравляю!!! Берегите эту любовь!

Так выглядит счастье. Фото буквально пронизаны теплом и любовью ваших сердец. Поздравляю с женитьбой и желаю пронести эти невероятные чувства через всю жизнь

Поздравляю!!! Бесконечного счастья и любви!!! Долгих лет совместной жизни!

Евгений Синельников и Наталья Клипа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Напомним, редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые поженились во время войны. Война не стала помехой для свадьбы.

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