Евгений Синельников растрогал первыми фото со свадьбы в Буче

Создатель и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников на днях распрощался с холостяцкой жизнью.
Так, 12 августа знаменитость и его избранница, продюсерша в компании BADOEVTEAM Наталья Клипа обручились.
Пара устроила церемонию в своем доме в Буче, в котором в начале войны скрывались с семьей от российских оккупантов.
На странице в Instagram новоиспеченный муж опубликовал первые фотографии со свадьбы.
Для свадьбы Наталья выбрала платье из кружева с длинным рукавом, шлейфом и открытой спинкой. Фату она не одевала. Со своей стороны, Евгений оделся в белую рубашку, кремовые брюки и красные кроссовки.
"Любовь всегда побеждает. А это настоящая любовь! Дорогая отныне Наталья Синельникова, с чем я себя поздравляю", – поделился Евгений.
В комментариях подписчики написали ряд комплиментов и теплых пожеланий.
- Какие вы красивые!!! Поздравляю!!! Берегите эту любовь!
- Так выглядит счастье. Фото буквально пронизаны теплом и любовью ваших сердец. Поздравляю с женитьбой и желаю пронести эти невероятные чувства через всю жизнь
- Поздравляю!!! Бесконечного счастья и любви!!! Долгих лет совместной жизни!
Напомним, редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые поженились во время войны. Война не стала помехой для свадьбы.
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