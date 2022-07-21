Вчені назвали можливу причину краху цивілізації майя

Вчені на чолі з антропологом доктором Дугласом Кеннеттом із Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі з'ясували можливу причину краху столиці майя Майяпан.

Археологічні й історичні дослідження виявили зв'язок між глобальною зміною клімату, соціальною нестабільністю, насильницькими конфліктами та соціально-політичним колапсом майя.

Про це пише Express.

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Під час дослідження команда вивчила історичні документи на наявність записів про насильство на Юкатані, а також досліджувала людські рештки, виявлені в Майяпані, на ознаки травм. Потім вона намагалася знайти зв'язок між цими ознаками конфлікту й індикаторами умов посухи.

Так експерти виявили, що тривала посуха загострила напруженість між групами, які суперничали, що зрештою привело місто до занепаду.

Із розпадом Майяпана жителі міста мігрували до інших, дрібніших й успішніших міст на околицях. Саме ця можливість пристосування забезпечила стійкість у регіональному масштабі, що дозволило цивілізації майя проіснувати ще як мінімум 150 років.

"Як ми бачимо, тут немає жодних збігів обставин. Насправді саме посуха спровокувала громадянський конфлікт, що породив насильство, яке, зі свого боку, призвело до соціальної та економічної нестабільності, яка прискорила крах Майяпана", — зазначили вчені.

Нагадаємо, у Мексиці на будівельному майданчику археологи знайшли 1500-річне місто майя.

У печері Мексики археологи знайшли дві сотні артефактів цивілізації Майя

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