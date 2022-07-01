У Туреччині вчені розкопали дитячу могилу: знахідки їх шокували

Під час своїх недавніх археологічних розкопок у стародавньому турецькому місті Келендеріс вчені виявили піч для промислового виробництва та дитячу могилу зі скляними браслетами.

У цій могилі знайдені похоронні дари — перша у своєму роді знахідка з портового міста, заснованого 2800 років тому.

Про це пише Ancient Origins.

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Дитину поховали з чотирма масивними скляними браслетами на руці разом із похоронними дарами, одягом та дерев'яною труною. За 35 років у Келендерісі знайдено близько 150 гробниць. А тепер ще й піч, яку використовували для виробництва плитки, що призвело до припущень експертів щодо стародавнього комерційного виробництва.

Як розповів керівник розкопок Мехмут Айдин, раніше тут виявлено близько 150 могил, але в жодній із них не було похоронних дарів.

Нагадаємо, вчені знайшли 14 мумій доінкського періоду, серед яких, зокрема, 6 дітей. Дитячі скелети були загорнуті в тканину та поховані в могилі поруч із дворянином, який був важливою політичною фігурою. Тіло дворянина було пов'язане мотузками, а руки закривали обличчя.

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