Вчені зрозуміли, чому у тиранозаврів були маленькі передні лапи

Знахідка може пролити світло на те, чому цей динозавр і тиранозаври мали такі крихітні передні лапи.

Про це повідомляє ВВС.

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Новий динозавр мав гігантську голову. Довжина тіла тварини досягала 11 метрів, голови – один метр, а ось передніх лап – становила лише 60 сантиметрів. Вчені вважають, що у цьому була еволюційна перевага.

Незважаючи на те, що M. gigas і тиранозавр-рекс мали схожі передні кінцівки, вони не були спорідненими видами. Подібність пояснюється конвергентною еволюцією, коли в різних видів, які ведуть подібний спосіб життя, виникають схожі риси.

За словами провідного автора дослідження Хуана Канале з Палеонтологічного музею Ернесто Бахмана, можливе пояснення появи таких маленьких лапок може бути в тому, що у далеких предків Meraxes та T. rex передні кінцівки відігравали важливу роль при полюванні. Пізніше велика голова з сильними щелепами стала значно ефективнішим знаряддям полювання, а передні лапи поступово атрофувалися.

Вчені також зазначають, що передні лапи динозавра були вдвічі коротші, ніж його голова, тому тварина не могла дотягуватися до пащі.

Раніше стало відомо, що вчені виявили скам'янілі кістки нового виду стегозавра, якого раніше ніколи не знаходили.

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