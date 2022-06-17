Такого ще не бачили: вчені виявили найстарішого динозавра

Учені виявили скам'янілі кістки нового виду стегозавра, якого раніше ніколи не знаходили.

Цей динозавр має унікальні відмінні риси, що робить його абсолютно не схожим на своїх родичів.

Про це повідомляє CNN.

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Рештки нового виду стегозаврів, якого назвали Bashanosaurus primitivus, можуть належати одному з ранніх стегозаврів із будь-коли знайдених. Вік скам'янілостей оцінюється в 168 млн років.

Учені виявили кілька кістяних пластин, кістки плеча, стегна, ступні, спини та ребер стегозавра. Це відкриття є унікальним, оскільки цей стегозавр жив набагато раніше, ніж більшість його родичів, відомих науці. Bashanosaurus primitivus істотно відрізняється від своїх відомих родичів. І вивчення його решток допоможе вченим зрозуміти, як стегозаври еволюціонували з часом.

"У Bashanosaurus primitivus не було гігантських пластин на спині, як у інших відоміших стегозаврів. У нього були дрібніші, але товстіші кістяні платини, які захищали його від хижаків. Ми вважаємо, що вони були ефективніші для захисту, ніж більші й тонкі пластини в пізніх стегозаврів", — зазначила Сюзанна Мейдмент із лондонського Музею природної історії.

Раніше стало відомо, що вчені з Саутгемптонського університету виявили скам'янілі кістки найбільшого з відомих м'ясоїдного динозавра на острові Вайт, що неподалік узбережжя Англії.

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