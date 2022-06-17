"Євробачення-2023": Україна вимагає змінити рішення щодо місця проведення конкурсу

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на заяву Європейської мовної спілки щодо "Євробачення-2023".

Так, у EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані".

Зі свого боку, міністр заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагає додаткових перемовин. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли "Євробачення-2022" та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", – зазначив міністр культури.

Також Ткаченко додав, що проведення конкурсу в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує нашу державу зараз.

Фото: Associated Press

"Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення "Євробачення-2023" в Україні", – зазначив він.

Крім Олександра Ткаченка звернення до ЄМС підписали переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestrа переміг у конкурсі "Євробачення-2022" з піснею Stefania. Таким чином наступний конкурс мав би відбутися в Україні. Втім, держава-переможець може передати право проведення іншій країні. Зі свого боку, в EBU заявили, що тепер почнуть переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу 2023 року у Великій Британії.

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