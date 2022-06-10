Вчені з’ясували, чому жінки мерзнуть сильніше за чоловіків

Жінки зазвичай мають менше м'язів, ніж чоловіки, навіть якщо в них однакова вага тіла. М'язи виділяють більше тепла, ніж жирові відкладення, а також сприяють швидкому метаболізму.

Обидва ці чинники впливають виділення тепла. Щобільше, гормональні відмінності між чоловіками та жінками також сприяють різній температурі тіла.

Про це пише The Sun.

Гормони естроген і прогестерон, які у великій кількості є в жінок, сприяють підвищенню температури тіла і шкіри. Естроген розширює кровоносні судини на кінцівках, що призводить до того, що більше тепла втрачається в навколишньому середовищі. Прогестерон зі свого боку викликає звуження судин. Внаслідок цього, щоб зберегти тепло внутрішніх органів, до деяких ділянок тіла надходить менше крові і жінки відчувають холод.

Цей гормональний баланс змінюється протягом місяця, разом із менструальним циклом, викликаючи підвищення температури тіла протягом тижня після овуляції в міру збільшення рівня прогестерону. Іншими словами, на цьому етапі жінки можуть бути особливо чутливими до нижчих температур.

Через гормони, що циркулюють в організмі жінки, її руки, ноги та вуха постійно на 3 градуси холодніші, ніж у чоловіків.

"Хоча в жінок руки та ноги холодніші, їхня середня температура тіла вища, ніж у чоловіків. Цей фактор, ймовірно, і є джерелом приказки "холодні руки, гаряче серце", — розповіли експерти.

Раніше вчені з'ясували, які жінки найчастіше симулюють оргазм.

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