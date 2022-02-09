Вчені пояснили, навіщо чоловікам потрібні соски

Чоловічий сосок не менш чутливий, ніж жіночий, кажуть дослідники.

Жінкам соски необхідні для годування дітей, а чоловічі соски можуть здатися найнепотрібнішою його частиною. Проте дослідники мають пояснення.

Про це пише Verywell Health.

Насправді, соски є результатом однакового розвитку ембріонів жіночого та чоловічого типу на ранніх етапах, до активації Y-хромосоми.

Попри те, що чоловічі соски вважаються рудиментарними, тобто такими, що втратили свою функцію під час еволюції (подібно до апендикса або зубів мудрості), це значною мірою не відповідає дійсності. Насправді сосок містить велику кількість нервів, які функціонують як основний стимулювальний орган як у чоловіків, так і у жінок.

Більше того, чоловічий сосок не менш чутливий, ніж жіночий, і може значно сприяти сексуальному збудженню під час стимуляції.

Вчені дослідили, коли людям найбільше хочеться займатися сексом

Раніше вчені з'ясували, які жінки найчастіше симулюють оргазм.

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