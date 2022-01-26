Струнка ексдружина Узелкова у боді без бюстгальтера засвітила соски

Тренерка продемонструвала свою ідеальну фігуру.

Колишня дружина боксера та шоумена В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська влаштувала ефектний фотосет.

Звісно ж, у своєму Instagram спортсменка поділилася яскравими знімками. На фото тренерка позувала у боді, під яке вирішила не одягати спідньої білизни. Ба більше, Марина навіть засвітила трішки соски.

Марина Боржемська у боді / instagram.com/uzelkova.marina

Окрім цього, Боржемська має неймовірно стрункі ніжки апетитні стегна та накачані сідниці. Зірка своїм привабливим зовнішнім виглядом неабияк розбурхала уяву своїх прихильників.

Марина Боржемська у боді / instagram.com/uzelkova.marina

Фани просто засипали Марину компліментами. Чоловіки були зачаровані її вродою, а от жінки писали, що хотіли б мати таку ж струнку фігуру, як і у тренерки.

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