Струнка ексдружина Узелкова у боді без бюстгальтера засвітила соски

Тренерка продемонструвала свою ідеальну фігуру.
Колишня дружина боксера та шоумена В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська влаштувала ефектний фотосет.
Звісно ж, у своєму Instagram спортсменка поділилася яскравими знімками. На фото тренерка позувала у боді, під яке вирішила не одягати спідньої білизни. Ба більше, Марина навіть засвітила трішки соски.
Окрім цього, Боржемська має неймовірно стрункі ніжки апетитні стегна та накачані сідниці. Зірка своїм привабливим зовнішнім виглядом неабияк розбурхала уяву своїх прихильників.
Фани просто засипали Марину компліментами. Чоловіки були зачаровані її вродою, а от жінки писали, що хотіли б мати таку ж струнку фігуру, як і у тренерки.
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