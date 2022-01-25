Оля Полякова в бікіні: гарячі пляжні фото співачки

Фанати виконавиці зізнаються, що мріють про таку ж фігуру.

Популярну співачку та тренерку нового сезону шоу "Голос країни-12" Олю Полякову прихильники часто називають богинею.

Воно й не дивно, адже зірка не лише талановита, а й неймовірно вродлива. У виконавиці розкішна фігура. Свої форми знаменитість постійно вдосконалює та залюбки хизується перед фанами, збираючи тисячі компліментів.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото Полякової у бікіні.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Оля полюбляє позувати на камеру в купальниках у різноманітних позах, демонструючи вигини своєї фігури з різних ракурсів.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Фанати виконавиці зізнаються, що заздрять їй. Зокрема, вони шаленіють від сталевого пресу та довжелезних ніжок: "Бувають же такі худесенькі. Заздрю!", "Не вогонь, а лава", "Боже, ці ноги!", "Мрію мати таке тіло".

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на Мальдівах / instagram.com/polyakovamusic

Втім, не минає і без критики. Думкою хейтерів Полякова не переймається та може сміливо їм дати відсіч.

"Яка вам справа до чужих цицьок, ніг, дупи, морди... Невже людей оцінюють лише по зовнішності... Це ж маячня, коли в цьому світі стало головніше мати цицьки, ніж мізки, дупу, ніж співчуття, губи, ніж власну позицію??? Яка вам різниця, у кого з чого що зроблено, або не зроблено... Невже людина стає гіршою, якщо ви знаходите у неї фізичну ваду (на ваш смак)??? Ви розумієте, що зовнішність це чиста смаківщина, і те, що подобається одному, не до смаку іншому, і це взагалі не предмет для суперечки! Я витримаю будь-який хейт і критику", – заявила співачка в одному з дописів.

instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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