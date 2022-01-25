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Тіні Кароль – 37: як змінилася співачка за 20 років

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Тіні Кароль – 37: як змінилася співачка за 20 років

Артистка ще від раннього дитинства твердо вирішила, що буде зіркою.

Українська співачка Тіна Кароль 25 січня святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 37 років. Ще від раннього дитинства вона твердо вирішила, що буде співачкою. Тепер фани мають насолоду слухати улюблений голос у три октави та споглядати ефектні образи кумира. Віддані прихильники пам'ятають артистку із шаленими кучерями, екстраміні, короткою зачіскою та у зухвалому вбранні.

З нагоди свята редакція сайту ТСН.ua пропонує юзерам пригадати, як змінювалася артистка за 20 років на сцені.

Майбутня артистка закінчила музичну школу та від 1997 року почала брати активну участь у конкурсах та фестивалях.

© instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol

Зіркову кар'єру тоді ще Тетяна Ліберман (справжнє ім'я Тіни Кароль – прим. ред.) розпочала з Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, де зірка була солісткою з 2004 року.

© instgrm.ru
instgrm.ru

За рік співачка поїхала на "Нову хвилю", де виграла приз від Алли Пугачової - 50 000 доларів. На ці кошти Кароль зняла кліп на пісню "Выше облаков".

2006 року Кароль представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла сьоме місце. Тоді Тіна постала перед публікою з білявими локонами, яскравим макіяжем та екстраміні.

Тіна Кароль на конкурсі
Тіна Кароль на конкурсі "Євробачення" / Associated Press
2008 рік / © Архів
2008 рік / Архів

У цей період Тіна ставала все більш популярною. Смілива зірка завжди мала привабливий вигляд та не боялася експериментувати з іміджем.

2009 рік / ©
2009 рік
2009 рік / ©
2009 рік

Так, 2011 року виконавиця відчикрижила довгі локони та постала перед фанами із короткою зачіскою. Образ артистки у цей період став більш зухвалим та епатажним.

2011 рік / © ТСН.ua
2011 рік / ТСН.ua
2011 рік / © story.com.ua
2011 рік / story.com.ua
2012 рік / © Facebook
2012 рік / Facebook

Потім зірка підростила чубчик та довжину. Втім, не зраджувала звичному блонду. Тіна Кароль експериментувала з відтінками кольору.

2012 рік / © tinakarol.com
2012 рік / tinakarol.com

Переломом стала смерть коханого чоловіка та продюсера артистки Євгена Огіра. 29 квітня 2013 року обранець Тіни пішов з життя після тривалої боротьби з раком шлунку. Після трагедії Кароль вийшла на сцену іншою. Стиль співачки став більш жіночним та стриманим, а пісні – більш глибокими.

Кароль почала носити елегантні сукні з атласу.

2013 рік / © Vogue
2013 рік / Vogue
2013 рік / © Facebook
2013 рік / Facebook
2015 рік / © Теленеделя
2015 рік / Теленеделя
2016 рік / © viva.ua
2016 рік / viva.ua

Невдовзі зірка приголомшила фанів, примірявши латексні сукні. Тіні так полюбилося таке вбрання, що вона часто носила його на світські вечірки та знімання шоу "Голос країни".

2018 рік / © facebook.com/tina.karol
2018 рік / facebook.com/tina.karol
2019 рік / © facebook.com/tina.karol
2019 рік / facebook.com/tina.karol
2019 рік / © instagram.com/tina_karol
2019 рік / instagram.com/tina_karol

2019 року фанати виконавиці змогли побачити Тіну у кардинально іншому образі. Так, зірка дебютувала в кіно, зігравши головну роль у стрічці "Колишні". У кадрі Кароль постала із коротким чорним волоссям.

2019 рік / © instagram.com/tina_karol
2019 рік / instagram.com/tina_karol

Після експериментів Тіна Кароль все ж зупинилася на легкому голлівудському укладанні, сексапільних сукнях та високих підборах. А червона помада стала родзинкою зірки. Вона частіше надає перевагу жіночним лукам з декольте, а також зухвалим міні.

2019 рік / © viva.ua
2019 рік / viva.ua
2020 рік / © instagram.com/tinakarol_fantina
2020 рік / instagram.com/tinakarol_fantina
2020 рік / © instagram.com/tina_karol
2020 рік / instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol
2021 рік / © instagram.com/tinakarol_fantina
2021 рік / instagram.com/tinakarol_fantina

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