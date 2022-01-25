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Випуск ТСН.12:00 за 25 січня 2022 року

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Випуск ТСН.12:00 за 25 січня 2022 року

Стамбул паралізовано через потужний снігопад | Новини світу

Сюжети випуску

Плани Кремля, боржники без води, сніг в Одесі та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 25 січня 2022 року

                             

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