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Київ
Львів
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ТСН
ТСН. 12:00
Випуск ТСН.12:00 за 25 січня 2022 року
Випуск ТСН.12:00 за 25 січня 2022 року
Випуск ТСН.12:00 за 25 січня 2022 року
Стамбул паралізовано через потужний снігопад | Новини світу
Сюжети випуску
Стамбул паралізовано через потужний снігопад | Новини світу
Новини Одеси: місто безперервно вже понад добу засипає снігом
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Коронавірус в Україні: за минулу добу маємо понад 19 тисяч нових випадків захворюваності
За третю дозу вакцинації від COVID українці отримають ще по 500 гривень
Новини Києва: проїзд центром ускладнено через кількатисячний мітинг ФОПів
США збільшило рівень готовності 8,5 тисяч військових для дислокування до Східної Європи | Новини світу
Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців не панікувати і довіряти ЗСУ
Прем'єр-міністр Британії поділився даними розвідки та планами нападу Кремля | Новини світу
Новини України та світу | Випуск ТСН.12:00 за 25 січня 2022 року (повна версія)
Плани Кремля, боржники без води, сніг в Одесі та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 25 січня 2022 року
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