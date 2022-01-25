Тине Кароль – 37: как изменилась певица за 20 лет

Артистка еще с раннего детства твердо решила, что будет звездой.
Украинская певица Тина Кароль 25 января празднует день рождения.
Знаменитости исполняется 37 лет. Еще с самого раннего детства она твердо решила, что будет певицей. Теперь фаны имеют наслаждение слушать любимый голос в три октавы и созерцать эффектные образы кумира. Преданные поклонники помнят артистку с безумными кудрями, экстра-мини, короткой прической и в дерзком наряде.
По случаю праздника редакция сайта ТСН.uа предлагает юзерам вспомнить, как менялась артистка за 20 лет на сцене.
Будущая артистка окончила музыкальную школу и с 1997 года начала принимать активное участие в конкурсах и фестивалях.
Звездную карьеру тогда еще Татьяна Либерман (настоящее имя Тины Кароль – прим. ред.) начала с Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, где звезда была солисткой с 2004 года.
Через год певица поехала на "Новую волну", где выиграла приз от Аллы Пугачевой - 50 000 долларов. На эти средства Кароль сняла клип на песню "Выше облаков".
В 2006 году Кароль представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. Тогда Тина предстала перед публикой с белокурыми локонами, ярким макияжем и экстра-мини.
В этот период Тина становилась все более популярной. Смелая звезда всегда привлекательно выглядела и не боялась экспериментировать с имиджем.
Так, в 2011 году исполнительница отрезала длинные локоны и предстала перед поклонниками с короткой прической. Образ артистки в этот период стал более дерзким и эпатажным.
Затем звезда отрастила челку и длину. Впрочем, не изменяла привычному блонду. Тина Кароль экспериментировала с оттенками цвета.
Переломом стала смерть любимого мужа и продюсера артистки Евгения Огира. 29 апреля в 2013 году избранник Тины ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком желудка. После трагедии Кароль вышла на сцену другой. Стиль певицы стал более женственным и сдержанным, а песни – более глубокими.
Кароль стала носить элегантные платья из атласа.
Вскоре звезда ошеломила фанатов, примерив латексные платья. Тине так полюбилось такое одеяние, что она часто носила его на светские вечеринки и съемки шоу "Голос країни".
В 2019 году фанаты исполнительницы смогли увидеть Тину в кардинально другом образе. Так, звезда дебютировала в кино, сыграв главную роль в ленте "Бывшие". В кадре Кароль предстала с короткими черными волосами.
После экспериментов Тина Кароль все же остановилась на легкой голливудской укладке, сексапильных платьях и высоких каблуках. А красная помада стала изюминкой звезды. Она чаще отдает предпочтение женственным лукам с декольте, а также дерзким мини.
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