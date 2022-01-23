Шоумен Юлик тогда и сейчас: как изменился артист после выхода из DZIDZIO

Шоумен Юлик тогда и сейчас: как изменился артист после выхода из DZIDZIO

23 января знаменитости исполняется 32 года.

Украинский шоумен Юлик приобрел известность как музыкант группы DZIDZIO.

Сейчас знаменитость гастролирует по Украине со своей DJ программой. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как изменился артист в течение своей карьеры.

Родился Юлик, настоящее имя которого Назарий Гук, 23 января во Львове, в семье отца-музыканта и мамы-учительницы. Все детство шоумена было тесно связано с музыкой, ведь с 4 лет отец прививал любовь к музыке. В 6-летнем возрасте мальчик поступил в музыкальную школу-интернат на класс фортепиано.

Пресс-служба Юлика

А уже в 7 лет Юлик зарабатывал первые деньги, играя на свадьбах.

Пресс-служба Юлика

После учебы в школе он переехал в Неаполь, где его мама была на заработках. Там Назарий поступил в консерваторию San Pietro a Majella. Во время учебы Гук начал подрабатывать, играя на органе в местной церкви.

Пресс-служба Юлика

Также Юлик познакомился с итальянскими музыкантами и играл с ними на разных концертах в качестве клавишника.

Пресс-служба Юлика

Пресс-служба Юлика

Период проживания и обучения в Италии продлился почти 8 лет, после чего Юлик принял решение вернуться в Украину.

Пресс-служба Юлика

С 2009-го по 2012 год будущая звезда работал аранжировщиком на разных студиях звукозаписи и сотрудничал со многими артистами. И вот в 2012 году шоумен познакомился с Михаилом Хомой, более известным как Дзидзьо.

Пресс-служба Юлика

Карьерная лестница Юлика моментально растет и к 2017 году артист сотрудничает, будучи музыкантом-клавишником и бэк-вокалистом.

Пресс-служба Юлика

Через два года Юлик попрощался с холостяцкой жизнью и женился на Екатерине Демченко.

Пресс-служба Юлика

В 2016-м у супругов родился первенец Денис.

Пресс-служба Юлика

Пресс-служба Юлика

Следующий год стал судьбоносным, ведь Юлик решил поблагодарить DZIDZIO и продолжить свою карьеру сольно. У артиста начался новый этап. Юлик стал DJ и стал заниматься популяризацией украинской электронной музыки. Также он выпустил несколько сольных треков.

Пресс-служба Юлика

Пресс-служба Юлика

Также Юлик начал сотрудничать с украинскими артистами: Ириной Билык, Alyosha, Дзидзьо, Мариной Одольской, Натальей Валевской и другими.

Пресс-служба Юлика

Пресс-служба Юлика

Кроме того, артист принял участие в съемках кинофильма DZIDZIO "Перший раз".

Пресс-служба Юлика

В октябре в 2018 году Julik и Павел Зибров выпустили совместное творческое наследие — трек "Мертві бджоли" в новой аранжировке.

Также артист приступил к телевизионной карьере на одном из киевских телеканалов и стал ведущим музыкального хит-парада.

Начиная с 2018 года и сегодня Юлик активно гастролирует по Украине с эксклюзивной DJ программой. Также гастролирует по Италии, Австрии, Америке и другим странам.

В прошлом году Юлик эпизодически снялся в фильме "Где деньги" и стал судьей одного из талант-шоу.

Пресс-служба Юлика

Сейчас Юлик сотрудничает с украинскими артистами. А еще шоумен начинает активную подготовку к новому проекту, презентация которого состоится в этом году.

Пресс-служба Юлика

Читайте также: