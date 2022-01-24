Таропрогноз на 24-30 січня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро показують шлях там, де ви його не бачите.

Карти Таро нині стали дуже популярними, їх використовують у фільмах та користуються відомі блогери. Проте - це не іграшка, а серйозний інструмент для ворожіння, який не лише показує, якого "принца на білому коні" чекати, але й дає відповіді на глибокі філософські запитання у наших душах.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 24-20 січня - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Сімка кубків"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Сімка кубків" представляє масть кубків, що символізує кохання та почуття, дружбу та стосунки.

Ця карта Таро розповідає про мрійливість, любов до своїх слабкостей та різноманіття можливостей. Вона натякає на відсутність організованості, будівництво повітряних замків, підвищені очікування, лінощі та відсутність ініціативи, заперечення неминучого, ілюзії в любові. Але водночас ця карта говорить про те, що вам все до снаги й ви отримаєте свій шматок "пирога".

Через засилля можливостей, ви не можете сконцентруватися на правильному виборі. Ви перебуваєте у полоні своїх ілюзій, зараз ви дуже ліниві та пливете за течією. Щоб виплутатися з ситуації, вам потрібно складати плани, але не відмовлятися від поклику долі. У стосунках не варто згадувати лише про свої права в любові, але й забуватися про обов'язки перед партнером.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро і представляє тузи. "Туз мечів" представляє ще й масть мечів, яка свідчить про інтелектуальну складову, життєві випробування, розум та блискавичну реакцію.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз мечів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Двійка жезлів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Двійка жезлів" представляє масть жезлів, яка символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку.

Ця карта говорить про досягнення, сміливість, бажання та розвиток особистої сили. У сфері фінансів ви можете відчувати себе всесильним, проте ще треба переконати у цьому інших людей. Тому сміливо відстоюйте свою думку та демонструйте ділові якості. Щоб досягнути фінансового успіху, проявіть наполегливість та гнучкість.

Також варто розширювати власні горизонти та підхоплювати нові ідеї, які витають у повітрі. Беріть "бика за роги" та рухайтеся далі.

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