День ангела 29 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 29 січня святкують свій День Ангела.

29 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Максим, Ян, Симон, Петро, Леоніла, Неоніла.

Чоловічі імена 29 січня

Максим

Ім’я римського походження і означає “великий”. В дитинстві Максим росте чуйним та добрим хлопчиком, який легко сходиться з іншими людьми. Може сумніватися в своїх силах, а тому потребує постійної підтримки з боку батьків. В дорослому віці Максим стає більш впевненим в собі, прагне досягти значних висот в кар’єрі. Це комунікабельний чоловік, у якого дуже багато друзів. Цікаві факти про ім’я Максим: не рветься до роботи, але і не хоче працювати за мізерну зарплату.

Ян

Ім’я єврейського походження, яке перекладається як “милість Божа”. З дитинства Ян відрізняється справжнім оптимізмом, вірить в те, що все робиться на краще. Ця риса зберігається в нього протягом всього життя. В дорослому віці Ян добре вихований, інтелігентний, стриманий. Має хороше почуття гумору, через що заводить багато друзів. Цікаві факти про ім’я Ян: не прислухається до думки рідних під час вибору професії.

29 січня святкують іменини Ян, Симон, Максим, Петро / Pexels

Симон

Ім’я має давньоєврейське походження і означає “той, хто слухає”. З дитинства Симон відрізняється позитивний та веселим характером. Росте дуже допитливим хлопчиком, який любить вчитися, хоча і не відрізняється усидливістю. В дорослому віці стає дуже працьовитим, а тому може добитися значних висот в будь-якій сфері. Цікаві факти про ім’я Симон: вміє спілкуватися з людьми, а тому з нього виходить чудовий співробітник на посаді, де потрібна ця риса характеру.

Петро

В перекладі з давньогрецької ім’я означає “скеля”, “камінь”. З дитинства Петро росте мужнім і сильним хлопчиком. Не вміє приховувати свої емоції. В дорослому віці стає темпераментним і, водночас, ніжним чоловіком. Хоче, щоб ним захоплювалися оточуючі. Петро не любить слухати порад інших людей, а тому всі рішення приймає самостійно. Цікаві факти про ім’я Петро: живе мріями про ідеальні стосунки, дуже переживає, коли його фантазії не збігаються з реальністю.

Жіночі імена 29 січня

Леоніла

Походить з Давньої Греції і означає “донька лева”. З дитинства Леоніла відрізняється сильним характером, любить бути попереду інших дітей. Не вміє брехати і не любить пліткувати. В дорослому віці Леоніла горда і незалежна жінка, яка інколи починає відноситися агресивно по відношенню до оточуючих. В ній поєднуються цілеспрямованість, внутрішня сила і любов до людей. Цікаві факти про ім’я Леоніла: краще працює в команді, якщо чоловік їй сподобається, вона зробить все, аби завоювати його увагу.

29 січня день ангела святкують Неоніла та Леоніла / Pexels

Неоніла

Ім’я походить з грецької мови і перекладається на українську як “молода”, “нова”. В дитинстві Неоніла вражає своєю артистичністю, вмінням домагатися свого. Дівчинка відрізняється цілеспрямованістю, яскравою вдачею. В дорослому віці Неоніла стає добродушною, жіночною, відкритою. Любить оточувати себе близькими по духу людьми. Цікаві факти про ім’я Неоніла: легко ставиться до життя, до неї дуже тягнуться діти, тому жінка може стати чудовим педагогом.

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