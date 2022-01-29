Астрологічний прогноз на 29 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня варто уникати хвилювань – нестійке емоційне тло може негативно позначитися на поточних справах та стосунках із людьми.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий.

Щасливі камені дня: аметист, селеніт, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: ноги нижче колін.

Хвороби дня: необхідно знизити фізичну активність, яка може стати причиною травм ніг – біг та стрибки краще замінити йогою та пілатесом.

Афоризм дня: "Без великих перешкод може бути великих досягнень" (Вольтер).

Геометричні фігури дня: трикутник.

Шлюб та стосунки дня: від з'ясування стосунків із близькою людиною краще відмовитися.

Містика дня: бажано працювати з енергією води: медитувати, очищати будинок та предмети, якими людина часто користується.

Табу дня: важливо побоюватися протягів та вогкості, вони можуть негативно позначитися не тільки на здоров'ї, а й на подальших життєвих подіях.

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