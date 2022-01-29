Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 29 января

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 29 января

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день стоит избегать волнений – неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми.

Символ дня: жезл. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый.

Счастливые камни дня: аметист, селенит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги ниже колен. 

Болезни дня: необходимо снизить физическую активность, которая может стать причиной травм ног – бег и пружки лучше заменить йогой и пилатесом. 

Афоризм дня: "Без великих препятствий не может быть великих достижений" (Вольтер). 

Геометрическая фигура дня: треугольник. 

Брак и отношения дня: от выяснения отношений с близким человеком лучше отказаться. 

Мистика дня: желательно работать с энергией воды: медитировать, очищать дом и предметы, которыми человек часто пользуется. 

Табу дня: важно опасаться сквозняков и сырости, они могут негативно сказаться не только на здоровье, но и последующих жизненных событий. 

Читайте также: 

Следующая публикация