Астрологический прогноз на 29 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день стоит избегать волнений – неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми.

Символ дня: жезл.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый.

Счастливые камни дня: аметист, селенит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги ниже колен.

Болезни дня: необходимо снизить физическую активность, которая может стать причиной травм ног – бег и пружки лучше заменить йогой и пилатесом.

Афоризм дня: "Без великих препятствий не может быть великих достижений" (Вольтер).

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Брак и отношения дня: от выяснения отношений с близким человеком лучше отказаться.

Мистика дня: желательно работать с энергией воды: медитировать, очищать дом и предметы, которыми человек часто пользуется.

Табу дня: важно опасаться сквозняков и сырости, они могут негативно сказаться не только на здоровье, но и последующих жизненных событий.

Читайте также: