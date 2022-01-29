Астрологический прогноз на 29 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в этот день стоит избегать волнений – неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми.
Символ дня: жезл.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый.
Счастливые камни дня: аметист, селенит, изумруд.
За какую часть тела отвечает: ноги ниже колен.
Болезни дня: необходимо снизить физическую активность, которая может стать причиной травм ног – бег и пружки лучше заменить йогой и пилатесом.
Афоризм дня: "Без великих препятствий не может быть великих достижений" (Вольтер).
Геометрическая фигура дня: треугольник.
Брак и отношения дня: от выяснения отношений с близким человеком лучше отказаться.
Мистика дня: желательно работать с энергией воды: медитировать, очищать дом и предметы, которыми человек часто пользуется.
Табу дня: важно опасаться сквозняков и сырости, они могут негативно сказаться не только на здоровье, но и последующих жизненных событий.
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