Оля Полякова в бикини: горячие пляжные фото певицы

Фанаты исполнительницы признаются, что мечтают о такой же фигуре.

Популярную певицу и тренершу нового сезона шоу "Голос країни-12" Олю Полякову поклонники часто называют богиней.

Оно и не удивительно, ведь звезда не только талантлива, но и невероятно красива. У исполнительницы роскошная фигура. Свои формы знаменитость постоянно совершенствует и охотно хвастается перед фанами, собирая тысячи комплиментов.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото Поляковой в бикини.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Оля любит позировать на камеру в купальниках в разных позах, демонстрируя изгибы своей фигуры с разных ракурсов.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Фанаты исполнительницы признаются, что завидуют ей. В частности, они сходят с ума от ее стального пресса и длинных ножек: "Бывают же такие худенькие. Завидую!", "Не огонь, а лава", "Боже, эти ноги!", "Мечтаю иметь такое тело".

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на Мальдивах / instagram.com/polyakovamusic

Впрочем, не обходится и без критики. Мнение хейтеров Полякову не волнует и может смело дать отпор.

"Какое вам дело до чужих сисек, ног, задницы, морды... Неужели людей оценивают только по внешности... Это же бред, когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сочувствие, губы, чем собственную позицию??? Какая вам разница, у кого из чего что сделано, или не сделано… Неужели человек становится хуже, если вы находите у него физический изъян (на ваш вкус)??? Вы понимаете, что внешность это чистая вкусовщина, и то, что нравится одному, не любо другому, и это вообще не предмет для спора! Я выдержу любой хейт и критику", – заявила певица в одном из постов.

instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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