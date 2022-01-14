Венера перестает быть ретроградной: гороскоп для всех знаков зодиака

Венера перестает быть ретроградной: гороскоп для всех знаков зодиака

С точки зрения астрологии Венера "отвечает" за красоту и любовь в человеческой жизни.

Венера стала ретроградной еще в конце 2021 года – 19 декабря и продлится этот период фактически до окончания января 2022 года. К директному движению Венера вернется 29 января. Если ретроградная Венера ударяет по интимной сфере: отношениям, привязанности и удовольствию, то при прямом движении планеты, которая названа в честь богини любви, следует обратить внимание на взаимоотношения, события в коллективах, любовь как социальную и биологическую, ревность, эстетика и культура поведения, в том числе вежливость или отсутствие.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период директного движения Венеры в 2022 году:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Перестаньте страдать за прошлой жизнью, потому что она и дальше будет вас преследовать. Посмотрите в глаза вашим страхам.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Переосмыслите видение вашей души. Теперь нужно выбрать новые цели, чтобы двигаться дальше.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Ищите подсказки в символах, приметах и указаниях от вселенной, которые вы получаете на своем пути.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Настройтесь на собственные ритмы. Прислушайтесь к интуиции. Дайте волю своему воображению. Доверяйте своим снам.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Пожирайте свои ужасы. Не позволяйте пустякам беспокоить вас сейчас. Найдите время, чтобы дать возможность случиться чему-нибудь прекрасному в вашем мире каждый день.

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ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Сейчас у вас есть возможность взломать отрицательный цикл, чтобы выйти на новый уровень развития и осознания.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Помните, что боль и шок – это еще не конец истории и не конец вашей жизни. Есть вас возможность исцеления и сила преодолевать препятствия.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Вам далеко уходить. У вас есть ресурсы попасть туда, куда вы хотите.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Следуйте за вашими мечтами. Следуйте по своим вызовам. Настал найти свой путь.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Теперь вы сделали то, что могли сделать. Можно сказать, что все усилия были не напрасны.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Нужно взять вашу жизнь под контроль. Придумывайте собственные правила, пора жить ответственно.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Проявляйте творчество маленькими шажками и порциями. Попробуйте новую еду, наденьте другой цвет, готовьте вместе с детьми, лепите из глины.

Вновь Венера станет ретроградной в 2023 году 23 июля и такой будет 4 сентября.

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