Елтон Джон заразився коронавірусом: скасували концерти

Джон поінформував про перенесення на невизначений термін двох концертів.

Британський співак Елтон Джон заразився коронавірусом.

Про це він заявив у своєму Instagram

За словами артиста, він переносить захворювання у легкій формі, бо вакцинувався та зробив бустерне щеплення від коронавірусу.

Також Елтон Джон поінформував про перенесення на невизначений термін двох концертів. Також артист очікує, що до наступного шоу, яке заплановане на 29 січня в Арканзасі, він встигне одужати.

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"Перенесення шоу — це завжди величезне розчарування, і я перепрошую у кожного, хто через це відчув незручність, але я дбаю про безпеку себе і моєї команди", — йдеться у сторіс співака.

Елтону Джону 74 роки. Він знаходиться в турі Farewell Yellow Brick Road, який має стати останнім у його музичній кар'єрі.

Нагадаємо, нещодавно з Елтоном Джоном стався не дуже приємний інцидент. Він на виході зі свого приватного літака в аеропорту Сіднея викинув сумку Gucci вартістю чотири тисячі доларів.

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