Элтон Джон заразился коронавирусом: отменили концерты

Джон проинформировал о переносе на неопределенный срок двух концертов.

Британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом.

Об этом он заявил в своем Instagram

По словам артиста, он переносит заболевание в легкой форме, потому что вакцинировался и сделал бустерную прививку от коронавируса.

Также Элтон Джон проинформировал о переносе на неопределенный срок двух концертов. Также артист ожидает, что к следующему шоу, которое запланировано на 29 января в Арканзасе, он успеет выздороветь.

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"Перенос шоу - это всегда огромное разочарование, и я приношу извинения каждому, кто из-за этого испытал неудобство, но я забочусь о безопасности себя и моей команды", - говорится в сторис певца.

Элтону Джону 74 года. Он находится в туре Farewell Yellow Brick Road, который должен стать последним в его музыкальной карьере.

Напомним, не так давно с Элтоном Джоном произошел не очень приятный инцидент. Он на выходе из своего частного самолета в аэропорту Сиднея выбросил сумку Gucci стоимостью четыре тысячи долларов.

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