Элтон Джон заразился коронавирусом: отменили концерты

Джон проинформировал о переносе на неопределенный срок двух концертов.
Британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом.
Об этом он заявил в своем Instagram
По словам артиста, он переносит заболевание в легкой форме, потому что вакцинировался и сделал бустерную прививку от коронавируса.
Также Элтон Джон проинформировал о переносе на неопределенный срок двух концертов. Также артист ожидает, что к следующему шоу, которое запланировано на 29 января в Арканзасе, он успеет выздороветь.
"Перенос шоу - это всегда огромное разочарование, и я приношу извинения каждому, кто из-за этого испытал неудобство, но я забочусь о безопасности себя и моей команды", - говорится в сторис певца.
Элтону Джону 74 года. Он находится в туре Farewell Yellow Brick Road, который должен стать последним в его музыкальной карьере.
Напомним, не так давно с Элтоном Джоном произошел не очень приятный инцидент. Он на выходе из своего частного самолета в аэропорту Сиднея выбросил сумку Gucci стоимостью четыре тысячи долларов.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.