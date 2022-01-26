Стройная экс-жена Узелкова в боди без бюстгальтера засветила соски

Тренер продемонстрировала свою идеальную фигуру.

Бывшая жена боксера и шоумена Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская устроила эффектный фотосет.

Конечно, в своем Instagram спортсменка поделилась яркими снимками. На фото тренер позировала в боди, под которое решила не одевать нижнее белье. Более того, Марина даже засветила немного соски.

Марина Боржемская в боди / instagram.com/uzelkova.marina

Кроме этого, у Боржемской невероятно стройные ножки аппетитные бедра и накаченные ягодицы. Звезда своим привлекательным внешним видом изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.

Марина Боржемская в боди / instagram.com/uzelkova.marina

Фанаты просто засыпали Марину комплиментами. Мужчины были очарованы ее красотой, а вот женщины писали, что хотели бы иметь такую же стройную фигуру, как и у тренера.

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