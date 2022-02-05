Вчені пояснили, чому собаки гавкають на машини

Поведінці собак є раціональне пояснення.

Вчені з’ясували, чому собаки без особливої причини починають кидатися під колеса та гавкати на машини, мотоцикли, велосипеди й інші транспортні засоби.

Про це пише Cuteness.

Коли собака гавкає на інших собак або людей, у цей момент може діяти низка факторів. У такий спосіб тварина заявляє права на свою територію, вимагає уваги, захищається чи просто вітається.

Гавкання та погоня за машиною можуть імітувати природний мисливський інстинкт собаки — полювання на здобич. Сильний звук кількох транспортних засобів звучить для собак як гучне гарчання, яке вселяє страх.

Агресія собаки спонукає її переслідувати все, що проноситься повз на високій швидкості. На думку собаки, це здобич, яка втікає і яку потрібно спіймати. Однак, коли ваш собака женеться за машиною, він гнатиметься лише до певного місця, а потім раптово зупиниться. Це відбувається тому, що автомобіль або передбачувана загроза покинули територію собаки і він заспокоївся.

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