Ученые объяснили, почему собаки лают на машины

Поведению собак есть рациональное объяснение.

Ученые выяснили, почему собаки без особой причины начинают бросаться под колеса и лаять на машины, мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства.

Об этом пишет Cuteness.

Когда собака лает на других собак или людей, в этот момент может действовать ряд факторов. Таким образом животное заявляет права на свою территорию, требует внимания, защищается или просто здоровается.

Лай и погоня за машиной могут имитировать естественный охотничий инстинкт собаки – охота на добычу. Сильный звук нескольких транспортных средств звучит для собак как громкое рычание, внушающее страх.

Агрессия собаки побуждает ее преследовать все, что проносится мимо высокой скорости. По мнению собаки, это убегающая добыча, которую нужно поймать. Однако, когда ваша собака гонится за машиной, она будет гнаться только к определенному месту, а затем внезапно остановится. Это происходит потому, что автомобиль или предполагаемая угроза покинули территорию собаки и она успокоилась.

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