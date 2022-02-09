Ученые объяснили, зачем мужчинам нужны соски

Мужской сосок не менее чувствителен, чем женский, говорят исследователи.
Женщинам соски необходимы для кормления детей, а мужские соски могут показаться ненужной его частью. Однако у исследователей есть объяснения.
Об этом пишет Verywell Health.
На самом деле соски являются результатом одинакового развития эмбрионов женского и мужского типа на ранних этапах, до активации Y-хромосомы.
Несмотря на то, что мужские соски считаются рудиментарными, то есть утратившими свою функцию в ходе эволюции (подобно аппендиксу или зубам мудрости), это в значительной степени не соответствует действительности. На самом деле, сосок содержит большое количество нервов, которые функционируют как основной стимулирующий орган как у мужчин, так и у женщин.
Более того, мужской сосок не менее чувствителен, чем женский и может значительно способствовать сексуальному возбуждению во время стимуляции.
Ранее ученые выяснили, какие женщины чаще всего симулируют оргазм.
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