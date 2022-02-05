Потенциально опасен: к Земле летит огромный астероид

В марте он пролетит мимо нашей планеты.

Астроном Джанлука Маси с помощью 17-дюймового роботизированного телескопа PlaneWave сделал изображение большого летящего к земле астероида. Космический камень под названием 2001 CB21 по классификации NASA потенциально опасен и будет на близком расстоянии от нашей планеты.

Об этом сообщает Newsweek.

Астероид 2001 года CB21, по данным NASA, имеет размер примерно 1,3 км. 4 марта 2022 года он пролетит относительно близко нашей планеты.

В американском космическом агентстве его называют потенциально опасным, а его сближение с Землей представляет по космическим меркам достаточно близкое расстояние.

Астероид 138971 (2001 CB21) все же пролетит мимо нашей планеты, но не должен столкнуться с ней. Ведь несмотря на высокую скорость полета, которая составляет 43 тысяч км/ч, он будет находиться рядом с Землей в начале марта на расстоянии 4,8 млн км.

Как человечество готовится к приближению астероида и где в Украине найти следы от метеоритов

Ранее стало известно, что астрономы выяснили, что обнаруженный в конце 2020 года астероид является земным троянским объектом. Это уже второй троянский астероид, который движется по той же орбите вокруг Солнца, что и Земля. Его диаметр примерно 550 метров и к нему могут улететь люди для исследования.

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