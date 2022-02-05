Потенційно небезпечний: до Землі летить величезний астероїд 

У березні він пролетить близько біля нашої планети.

Астроном Джанлука Масі за допомогою 17-дюймового роботизованого телескопа PlaneWave зробив зображення великого астероїда, що летить до землі. Космічний камінь під назвою 2001 CB21 за класифікацією NASA є потенційно небезпечним і буде на близькій відстані від нашої планети.

Про це повідомляє Newsweek.

Астероїд 2001 CB21, за даними NASA, має розмір приблизно 1,3 км. 4 березня 2022 року він пролетить відносно близько до нашої планети.

В американському космічному агентстві його називають потенційно небезпечним, а його зближення із Землею представляє за космічними мірками досить близьку відстань.

Астероїд 138971 (2001 CB21) все ж таки пролетить біля нашої планети, але не повинен зіткнутися з нею. Адже незважаючи на високу швидкість польоту, яка становить 43 тисячі км/год, він повинен буде перебувати поряд із Землею на початку березня на відстані 4,8 млн км.

Як людство готується до наближення астероїда і де в Україні знайти сліди від метеоритів

Раніше стало відомо, що астрономи з’ясували, що виявлений ще наприкінці 2020 року астероїд є земним троянським об'єктом. Це вже другий троянський астероїд, який рухається тією самою орбітою навколо Сонця, що й Земля. Його діаметр приблизно 550 метрів і до нього можуть полетіти люди для дослідження.

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