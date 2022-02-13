Тимур Мирошниченко объяснил, почему на нацотборе запутался в баллах

Ситуацию также прокомментировал Ярослав Лодыгин.

Вчера, 12 февраля, состоялся финал национального отбора на "Евровидение-2022", победу на котором одержала певица Alina Pash.

Впрочем, в прямом эфире произошел довольно неприятный инцидент. Во время оглашения результатов голосования ведущие немного запутались в баллах и сбили с толку участников. Ситуацию решил урегулировать член жюри Ярослав Лодыгин, но также всех запутал.

Результаты голосования / instagram.com/suspilne.eurovision

Тимур Мирошниченко решил объяснить, почему так произошло. Как говорит ведущий, он озвучил не те результаты из-за "редакторской ошибки". Он получил таблицу баллов и начал их объявлять. Вдруг в наушник из редакторской сообщили, что он озвучивает не те цифры.

"Результаты голосования с конверта мы действительно увидели только на сцене. Как выглядят они: это список участников в порядке их выступления. Далее 3 колонки: оценки жюри, баллы от зрителей и общий результат. То есть цифры в каждой колонке разбросаны. Но там все понятно. Я ин начинаю оглашать: 1 балл — Майкл Соул, 2 балла — Our Atlantic… И тут начинается крик в наушники, что я не правильно озвучиваю баллы, и что 2 получает Cloudless. Стараюсь разобраться еще раз, ну я же вижу другие результаты и правильно все озвучиваю. Пока в редакторской паника, потому что никто не может понять кто прав, а кто ошибается, меня просят "идти за ухом". Поэтому я озвучиваю оценки, которые мне диктуют", — написал в своем Instagram Тимур.

Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина / скриншот с видео

Впрочем, оказалось, что Мирошниченко озвучивал сначала правильные баллы. Таблицу же с результатами не показали в прямом эфире, ведь когда исправляли результаты, она начала "зависать".

Результаты голосования / скриншот с видео

"Это лажа. Так быть не должно. Потому что в результате я "тот олух, что 8 цифр не может озвучить", доверие к итоговым баллам падает, хейт заливает все возможные щели. Жаль, что прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки, лицом которой пришлось стать мне", – добавил Тимур.

Также ситуацию прокомментировал и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин. Он подтвердил слова ведущего. Действительно произошла редакторская ошибка. Также он добавил, что путаница в баллах не касалась лидеров.

Результаты голосования / instagram.com/suspilne.eurovision

"Во время объявления ведущий Тимур Мирошниченко запутался, поскольку получил в ухо редакторскую ошибку при чтении документа где было много цифр и номеров. Эта неразбериха не касалась лидеров, там было все очень четко озвучено. По поводу количества голосов, отданных тому или иному участнику, я думаю, что мы сможем переговорить с авторитетной аудиторской компанией, которая поставила свое имя на независимом подсчете. Я думаю что это не будет секретом, сколько там проголосовали", — прокомментировал Лодыгин.

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