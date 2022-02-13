Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить аутсайдера АПЛ

Команда Гвардиолы "набросала" сопернику четыре гола.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) лидер чемпионата "Манчестер Сити" на выезде разгромно победил "Норвич" – 0:4 .

Игра проходила под тотальным преимуществом "горожан", что выразилось в итоговом счете. Хет-триком в этом поединке отличился вингер "горожан" Рахим Стерлинг, а еще один мяч на счету Фила Фодена.

Следует сказать, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко отыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

"Манчестер Сити" продолжает лидерство в турнирной таблице английской элиты. В активе "горожан" 63 очка, ближайший преследователь "Ливерпуль" на 12 очков меньше.

В следующем туре команда Гвардиолы встретится с "Тоттенхэмом". "Норвичу" предстоит встретиться с "Ливерпулем".

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