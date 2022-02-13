Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" знищити аутсайдера АПЛ

Команда Гвардіоли "накидала" супернику чотири гола.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) лідер чемпіонату "Манчестер Сіті" на виїзді розгромно переміг "Норвіч" - 0:4 .

Гра проходила під тотальною перевагою "городян", що виразилося у підсумковому рахунку. Хет-триком у цьому поєдинку відзначився вінгер "городян" Рахім Стерлінг, а ще один м'яч на рахунку Філа Фодена.

Варто сказати, що український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко відіграв усі 90 хвилин, але не відзначився результативними діями.

"Манчестер Сіті" продовжує панування у турнірній таблиці англійської еліти. У активі "городян" 63 очка, найближчий переслідувач "Ліверпуль" має на 12 очків менше.

У наступному турі команда Гвардіоли зустрінеться з "Тоттенгемом". "Норвічу" доведеться зустрітися з "Ліверпулем".

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