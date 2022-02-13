У Донецькій області у кафе сталася стрілянина: двоє загиблих

У Донецькій області у кафе сталася стрілянина: двоє загиблих

Зловмисників затримано, поліція проводить розслідування.

У Донецькій області двоє людей загинули під час стрілянини у кафе. Інцидент трапився у селищі Гранітне Волноваського району. Ще двох із пораненнями госпіталізували. Стрілки затримані.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

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За попередніми даними, між декількома чоловіками у кафе виник конфлікт, після чого невідомі почали стріляти. Одна людина загинула на місці, ще одна - в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.

На місці події правоохоронці затримали двох чоловіків. Поліцейські вилучили речові докази, зокрема, зброю.

Проводяться першочергові слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, замаху на умисне вбивство та хуліганство (ч.2 п.1,7 ст.115, ч.3 ст.115, ч.4 ст.296 КК України).

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Нагадаємо, у вінницькому нічному клубі конфлікт двох компаній переріс у бійку, а потім пролунали постріли. Щоб затримати стрільця, поліції довелося проводити спецоперацію, бо молодик із пістолетом зачинився у вбиральні.

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