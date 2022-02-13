В Донецкой области в кафе произошла стрельба: двое погибших

Злоумышленники задержаны, полиция проводит расследование.
В Донецкой области два человека погибли во время стрельбы в кафе. Инцидент произошел в поселке Гранитное Волновахского района. Еще двух с ранениями госпитализировали. Стрелки задержаны.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
По предварительным данным, между несколькими мужчинами в кафе возник конфликт, после чего неизвестные начали стрелять. Один человек погиб на месте, еще один – в больнице, а двух с ранениями госпитализировали.
На месте происшествия правоохранители задержали мужчин. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности оружие.
Проводятся первоочередные следственные действия. Возбуждено уголовное производство по фактам умышленного убийства, покушения на умышленное убийство и хулиганство (ч.2 п.1,7 ст.115, ч.3 ст.115, ч.4 ст.296 УК Украины).
Напомним, в винницком ночном клубе конфликт двух компаний перерос в драку, а затем раздались выстрелы. Чтобы задержать стрелка, полиции пришлось проводить спецоперацию, потому что молодой человек с пистолетом закрылся в туалете.
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