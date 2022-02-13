Австралія призупинила роботу свого посольства у Києві

Австралія призупинила роботу свого посольства у Києві

Тимчасове представництво буде перенесено до Львова.

Уряд Австралії ухвалив рішення призупинити роботу свого посольства у Києві через погіршення ситуації з безпекою. Диппредставництво Австралії тимчасово перенесуть до Львова.

Про це повідомляється на сайті МЗС країни.

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"З огляду на погіршення ситуації з безпекою, викликане зосередженням російських військ на кордоні з Україною, уряд розпорядився про від'їзд співробітників посольства Австралії в Києві та тимчасово зупинив роботу нашого посольства в Києві", — йдеться у повідомленні.

Також у МЗС Австралії закликали своїх громадян негайно залишити територію України.

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Нагадаємо, що МЗС Великої Британії, Ізраїлю, Чорногорії, Нідерландів, Норвегії та Латвії закликали своїх громадян покинути Україну. Перед цим такі заклики зробили Японія, повідомлення зовнішньополітичні відомства опублікували на офіційних сайтах.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Він додав, що американські військові не посилатимуть у зону передбачуваного конфлікту.