Літаку SkyUp заборонили влітати в повітряний простір України: подробиці

На борту літака було 175 пасажирів.

Літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України. Через це повітряне судно із пасажирами приземлилось у Молдові.

Про це повідомили у компанії SkyUp.

12 лютого літак летів з Мадейри до Борисполя, проте він був змушений здійснити посадку в Кишиневі.

"Лізингодавець, резидент Ірландії, повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - йдеться у повідомленні.

На борту літака було 175 пасажирів, їх забезпечили харчуванням. Авіакомпанія разом Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів додому.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян утриматись від поїздок до України через те, що за даними США, Росія у вівторок, 15 лютого, планує вторгнення до України.

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