Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Літаку SkyUp заборонили влітати в повітряний простір України: подробиці

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Літаку SkyUp заборонили влітати в повітряний простір України: подробиці

УНІАН

На борту літака було 175 пасажирів.

Літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України. Через це повітряне судно із пасажирами приземлилось у Молдові. 

Про це повідомили у компанії SkyUp. 

12 лютого літак летів з Мадейри до Борисполя, проте він був змушений здійснити посадку в Кишиневі. 

"Лізингодавець, резидент Ірландії, повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - йдеться у повідомленні. 

На борту літака було 175 пасажирів, їх забезпечили харчуванням. Авіакомпанія разом Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів додому. 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян утриматись від поїздок до України через те, що за даними США, Росія у вівторок, 15 лютого, планує вторгнення до України. 

Читайте також:

Російська агресія: Канада не радить своїм громадянам їхати до України

Російська агресія: Канада не радить своїм громадянам їхати до України
Наступна публікація