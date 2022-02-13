Литва готова зробити для України більше - прем'єр-міністерка

11 грудня 2020 року президент Литви відмовляється переїхати в резиденцію, тому що її ремонт надто дорогий / pixabay.com

"Ми думаємо, що те, що ми вже надали – це ще не все", - сказала вона.

Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України.

Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте, - пише Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

"Як я вже казала: ми вже збираємо запити на допомогу, яку ми можемо забезпечити, що стосується знань чи обладнання, чи будь-яких інших потреб. Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали – це ще не все. Ми готові зробити більше", – сказала Шимоніте.

Раніше очільниця уряду Литви Інґріда Шимоніте назвала "огидними" слова президента Росії Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод.

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", – сказала Шимоніте в інтерв’ю Радіо Свобода.

7 лютого під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін сказав: "...заявив (Володимир Зеленський – ред. ), що жоден пункт не подобається з Мінських угод. Подобається – не подобається, терпи, моя красуне. Треба виконувати, інакше не вийде".

Речниця Білого дому Джен Псакі, заявила що будь-який жарт про зґвалтування викличе обурення у всіх в американському уряді.

Сам Путін також пояснив, чому сказав цю фразу. Він запевнив, що "не переходив на особистості" з Зеленським.

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