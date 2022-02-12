Литва закликала своїх громадян "оцінити необхідність подальшого перебування" в Україні

Литва закликала своїх громадян "оцінити необхідність подальшого перебування" в Україні

Низка країн звернулася до своїх громадян, аби ті залишили Україну.

Посольство Литви закликало своїх громадян утриматися від поїздок до України, а тих, які вже перебувають тут, "просять оцінити необхідність подальшого перебування в країні".

У посольстві такі заходи пояснили "мінливою безпековою ситуацією в Україні" через можливе російське військове вторгнення.

Нагадаємо, вже низка країн звернулася до своїх громадян, аби ті залишили Україну. Зокрема, такі заклили озвучили США, Велика Британія, Ізраїль, Польща, Палестина, Австралія, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Латвія, Японія, Південна Корея та інші країни.

11 лютого Білий дім закликав громадян США, що перебувають в Україні, залишити її територію протягом найближчих 24-48 годин. Водночас, ЗМІ з посиланням на джерела в силових відомствах США пишуть, ніби Росія може вторгнутися до України в середу, 16 лютого.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.

Це просто огидно: що таке політичне хамство та як йому протидіяти

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