Астрологічний прогноз на 13 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке починання принесе удачу, тому – незважаючи на вихідний день – варто братися за нові, зокрема й домашні справи.

Символ дня: труба, яка грає заклик.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: бузковий

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, минуть швидко та безслідно. Необхідно берегти очі і відмовитися від куріння – воно негативно позначиться на стані здоров'я.

Афоризм дня: "Хто відчуває власну привабливість, той стає привабливим" (Іоганн Вольфганг фон Гете).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та взаємини дня: для одруження день несприятливий.

Містика дня: велика ймовірність прояву екстрасенсорних здібностей.

Табу дня: не можна безцільно витрачати енергію, яка зійде на людину цього дня.

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