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Астрологический прогноз на 13 февраля

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Астрологический прогноз на 13 февраля

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любое начинание принесет удачу, поэтому – несмотря на выходной день – стоит браться за новые, в том числе и домашние, дела. 

Символ дня: труба, играющая призыв.  

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, пройдут быстро и бесследно. Необходимо беречь глаза и отказаться от курения – оно негативным образом скажется на состоянии здоровья. 

Афоризм дня: "Кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится привлекательным" (Иоганн Вольфганг фон Гете). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: для вступления в брак день неблагоприятен. 

Мистика дня: велика вероятность проявления экстрасенсорных способностей. 

Табу дня: нельзя бесцельно тратить энергию, которая снизойдет на человека в этот день. 

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