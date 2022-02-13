Астрологический прогноз на 13 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любое начинание принесет удачу, поэтому – несмотря на выходной день – стоит браться за новые, в том числе и домашние, дела.
Символ дня: труба, играющая призыв.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, пройдут быстро и бесследно. Необходимо беречь глаза и отказаться от курения – оно негативным образом скажется на состоянии здоровья.
Афоризм дня: "Кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится привлекательным" (Иоганн Вольфганг фон Гете).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: для вступления в брак день неблагоприятен.
Мистика дня: велика вероятность проявления экстрасенсорных способностей.
Табу дня: нельзя бесцельно тратить энергию, которая снизойдет на человека в этот день.
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