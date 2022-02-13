Наталья Валевская в купальнике похвасталась формами: "Богиня"

Артистка показала новые фото с отдыха на Шри-Ланке.

Известная украинская певица Наталья Валевская поделилась эффектными фото в купальнике.

Несмотря на то, что звезда уже вернулась в Украину, в ее фотогалерее, похоже, осталось еще много неопубликованных фотографий с отдыха на острове Шри-Ланка. Поэтому знаменитость решила показать результат съемок и на фоне экзотических растений. На кадрах исполнительница позировала в белом сплошном купальнике. Наталья распустила волосы, сделала яркий макияж и дополнила образ украшениями. Валевская похвасталась своей фигурой.

Наталья Валевская / instagram.com/valevska_official

В посте исполнительница подумала о том, как важно мечтать.

"Позвольте себе мечтать! И обязательно по-большому. Позвольте мечтать о неосуществимом (откуда вы знаете, что оно неосуществимо?). Позвольте себе быть. Позвольте себе быть достойной любых денег, любой награды, любой славы, большой любви, прекрасного отдыха. Просто позвольте. Позвольте себе быть собой! Сначала просто позвольте. Потом увидите, что будет", – поделилась звезда.

Наталья Валевская / instagram.com/valevska_official

Реакция поклонников знаменитости была бурной: "Богиня", "Ты фантастическая", "Крутая и сексуальная".

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