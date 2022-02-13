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В Лондоне произошел обвал здания: есть пострадавшие

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В Лондоне произошел обвал здания: есть пострадавшие

Associated Press

Четыре человека были госпитализированы

В результате частичного обрушения здания в столице Великобритании Лондоне пострадали 13 человек, из них четверо госпитализированы.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на службу скорой помощи Лондона.

"Находясь в тесном сотрудничестве со столичными экстренными службами, мы оказали помощь 13 пострадавшим. Трое были тяжело ранены, десять пострадали в меньшей степени. Четыре человека были госпитализированы в местные больницы и травмпункты", - говорится в сообщении.

Телеканал Sky News добавил, что инцидент произошел в баре Two More Years в 16:44 по местному времени. По его данным, около 50 человек смогли сами выбраться из здания.

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