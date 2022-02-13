В Лондоне произошел обвал здания: есть пострадавшие

Четыре человека были госпитализированы
В результате частичного обрушения здания в столице Великобритании Лондоне пострадали 13 человек, из них четверо госпитализированы.
Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на службу скорой помощи Лондона.
Firefighters are in attendance at a pub in #HackneyWick where a mezzanine floor has collapsed. Crews are working with colleagues from @Ldn_Ambulance and @metpoliceuk and have rescued eight people from the building https://t.co/Wogtk7Gfzj pic.twitter.com/UgQnNNCOzK— London Fire Brigade (@LondonFire) February 12, 2022
"Находясь в тесном сотрудничестве со столичными экстренными службами, мы оказали помощь 13 пострадавшим. Трое были тяжело ранены, десять пострадали в меньшей степени. Четыре человека были госпитализированы в местные больницы и травмпункты", - говорится в сообщении.
Телеканал Sky News добавил, что инцидент произошел в баре Two More Years в 16:44 по местному времени. По его данным, около 50 человек смогли сами выбраться из здания.
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