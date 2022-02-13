У Лондоні стався обвал будівлі: є постраждалі

У Лондоні стався обвал будівлі: є постраждалі

Чотирьох людей було госпіталізовано

Внаслідок часткового обвалення будівлі у столиці Великої Британії Лондоні постраждали 13 осіб, з них четверо госпіталізовано.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на службу швидкої допомоги Лондона.

Firefighters є в приміщенні at pub в #HackneyWick де mezzanine floor has collapsed. Скарби є робітниками з колегами від @Ldn_Ambulance and @metpoliceuk and have rescued eight people from the building https://t.co/Wogtk7Gfzj pic.twitter.com/UgQnNNCOzK — London Fire Brigade (@LondonFire) February 12, 2022

"Перебуваючи у тісній співпраці зі столичними екстреними службами, ми надали допомогу 13 постраждалим. Троє були тяжко поранені, десять постраждали меншою мірою. Чотирьох людей було госпіталізовано до місцевих лікарень і травмпунктів", — йдеться у повідомленні.

Телеканал Sky News додав, що інцидент стався у барі Two More Years о 16:44 за місцевим часом. За його даними, близько 50 людей змогли самі вибратися із будівлі.

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