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У Лондоні стався обвал будівлі: є постраждалі

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У Лондоні стався обвал будівлі: є постраждалі

Associated Press

Чотирьох людей було госпіталізовано

Внаслідок часткового обвалення будівлі у столиці Великої Британії Лондоні постраждали 13 осіб, з них четверо госпіталізовано.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на службу швидкої допомоги Лондона.

"Перебуваючи у тісній співпраці зі столичними екстреними службами, ми надали допомогу 13 постраждалим. Троє були тяжко поранені, десять постраждали меншою мірою. Чотирьох людей було госпіталізовано до місцевих лікарень і травмпунктів", — йдеться у повідомленні.

Телеканал Sky News додав, що інцидент стався у барі Two More Years о 16:44 за місцевим часом. За його даними, близько 50 людей змогли самі вибратися із будівлі.

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