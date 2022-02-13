Ольга Горбачова у купальнику показала палкі обійми з Нікітіним

Подружжя насолоджується відпочинком на Сейшелах.

Відома українська артистка Ольга Горбачова гайнула на відпочинок.

Так, зірка полетіла на Сейшели насолоджуватися спекотними сонячними днями. Втім, знаменитість не забуває тішити своїх прихильників порцією нового контенту.

Серед інших знімків артистка показала, як релаксує на пляжі разом зі своїм чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним. Так, Ольга у купальнику показала фото, на якому палко обнімається з коханим.

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін / instagram.com/gorbachovaolga

До слова, Горбачова порадила своїм прихильницям, що подарувати другій половинці на День закоханих. Ольга пропонує звернути увагу на творчі подарунки.

"Отримати дуже дорогий і матеріальний, але подарувати у відповідь подарунок творчий? Так! Ось що я найбільше люблю у житті жінки. Практикую! Вмію. І ось моя пропозиція на 14 лютого. Він вам – набір коханки, а ви йому – еротичний масаж… Він вам – причину, а ви йому – наслідок", - поділилася Ольга.

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